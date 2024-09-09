Van'da öğrenci servis araçları denetlendi - Son Dakika
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Van'da öğrenci servis araçları denetlendi

Van\'da öğrenci servis araçları denetlendi

Van'da jandarma trafik ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci servis araçlarını denetledi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan taşımalı okuyan öğrencileri taşıyan servis araçlarını denetledi.

09.09.2024 17:22
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Van'da jandarma trafik ekipleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci servis araçlarını denetledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan taşımalı okuyan öğrencileri taşıyan servis araçlarını denetledi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, sorumluluk bölgelerinde faaliyet gösteren Bardakçı, Mollakasım, Alaköy, Göllü, Gedikbulak, Erçek ve Hıdır köylerinde taşımalı okullara öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi. Ekipler, özellikle okul taşıtı ve dur işaretinin takılmış olması, öğrencilerin emniyet kemerinin takılı olmasına, tüm evrakların tam olmasına ve ayrıca sürücülerin alkol kullanıp kullanmadıklarını kontrol etti.

Jandarma ekipleri, daha sonra öğrenci servis sürücülerine toplu halde kural ve cezalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri, sağlıklı ve kazasız daha güvenli öğrenci taşınması amacıyla yapılan bu denetimlerin önemine dikkat çekerek uyulması gereken en önemli konular, öğrenci servislerindeki okul servisi yazısı, dur levhası, silinmiş plaka ve filmli cam, lastiklerin standartlara uygun olması, emniyet kemeri, araç öğrenci rehberi, taşıma yetki belgeleri gibi kurallara dikkat edilmesi ve bu kuralların ihlali halinde işlenecek cezai muideler hakkında bilgi verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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