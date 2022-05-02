Van'da 'resmi bayramlaşma' programı - Son Dakika

Van'da 'resmi bayramlaşma' programı

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camisinde düzenlenen bayramlaşma programı vatandaşın yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Bayram namazının ardından Vali Bilmez ile protokol üyeleri, cami avlusunda vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programında gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tüm İslam alemin bayramını kutlayan Vali Bilmez, "Bu bayramın bize sağlık, huzur, mutluluk ve dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlarımızın bayramı, bayram tadında geçirmeleri için de trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum" dedi.

Açıklamalarının ardından vatandaşlarla selamlaşan Vali Bilmez, daha sonra beraberindekilerle birlikte Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçti.

Bayramlaşma programına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.