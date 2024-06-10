Van'da sel felaketi: Hayvan ölümleri ve yapı hasarları

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Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saray, Özalp ve Başkale ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları sonrası yoğun bir çalışma yürütüyor. Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde 2 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan ölürken, 10 yapıda da hasar oluştu.

Saray ilçesi Karahisar, Kekikdüzü ve Örenburç ile Başkale ilçesi Yurttepe Mahallesi Terazın mezrasında meydana gelen sel sonrası başlatılan çalışmalar devam ediyor. Saray ilçesi Karahisar kırsal mahallesinde 2 büyükbaş, 50 küçükbaş hayvan ölürken, 10 yapı da hasar oluştu.

Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen yerlerde ekipler yoğun bir çalışma yürütürken, mahalle içi çamur ve taşlardan temizleniyor. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cavit Tatar, Genel Sekreter Yardımcısı Erol Demir ve ilgili birimler sel bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Öte yandan Saray Belediye Eşbaşkanı Davut Acar ve beraberindeki heyet ise sel olan mahalleye giderek, yurttaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, yaşanan sel felaketinin bazı kırsal mahallelerde ciddi hasara neden olduğunu belirterek, "Sel olan yerlerde ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Selin olduğu yerlerde çok şükür can kaybı yok. Karahisar mahallemizde maddi hasar var. Ayrıca Başkale'de yaşanan sel felaketi için de ekiplerimiz seferber oldu. Selden etkilenen kırsal mahallelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ekiplerimiz, mahallelerimizin içini temizleyip onaracaklar. Selden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz" dedi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Eşbakanı Abdullah Zeydan, ilgili daire başkanlıkları ve birimlerle birlikte selin yaşandığı bölgede bugün incelemede bulunacak.