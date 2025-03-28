Van'da Tasavvuf Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Van'da Tasavvuf Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tasavvuf müziği konseri, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Alipaşa Mahallesi'ndeki Merkez İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlik, duygu dolu anlar yaşattı ve Ramazan ayının manevi ruhunu yansıttı.

28.03.2025 11:43  Güncelleme: 11:54
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Van Büyükşehir Belediyesinin tasavvuf müziği konseri yoğun ilgi gördü

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Kadim Geleneksel Sanatlar Derneği ve Van Neyzenler Topluluğu tarafından "Tasavvuf Müziği Konseri" düzenlendi.

Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı konservatuvarınca, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, duygu dolu anlar yaşattı. Konserde icra edilen eserler, gönüllere dokunan nağmeler ve derin anlamlar taşıyan sözleriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Önder Işık şefliğinde icra edilen Tasavvuf Müziği Konseri katılımcılardan tam not aldı. Ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak düzenlenen konserde, ayrıca hat sanatı sergisi de açıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Tasavvuf Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Tasavvuf Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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