Van'da usta Tevhid Topal, 30 yıl önce yaptığı bağlamanın hala çalınabildiğini söyledi - Son Dakika
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Van'da usta Tevhid Topal, 30 yıl önce yaptığı bağlamanın hala çalınabildiğini söyledi

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Van\'da usta Tevhid Topal, 30 yıl önce yaptığı bağlamanın hala çalınabildiğini söyledi
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Van'da bağlama ustası Tevhid Topal, el işçiliğiyle ürettiği bağlamaların yaklaşık 30 yıl dayandığını, seri üretimlerin ise daha kısa ömürlü olduğunu söyledi. 1992'den beri Van'da çalışan Topal, 30 yıl önce yaptığı bağlamaların bakım için kendisine geldiğini belirtti.

Van'da yarım asra yaklaşan bağlama ustalığıyla üretilen el emeği enstrümanlar, 30 yıl sonra dahi kullanılmaya devam ederken, yıllar önce yapılan bağlamalar bakım için yeniden ustasının atölyesine geliyor.

Bağlama yapımına 1979 yılında Erzurum'da babası, Aşık Dermani olarak bilinen İbrahim Topal'ın yanında başlayan Tevhid Topal, 1992 yılında mesleğini Van'a taşıdı. Babasından öğrendiği bağlama yapımını yıllardır sürdüren Topal, bir yandan enstrüman üretirken diğer yandan bağlama çalarak mesleğin farklı yönlerini gelecek nesillere aktarıyor.

Atölyesinde seri üretim yerine el işçiliğini ve kaliteyi ön planda tutan Topal, bugüne kadar çok sayıda öğrenci, usta ve çırak yetiştirdi. Çevre il ve ilçelerden yoğun sipariş alan Topal, zaman zaman Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra yurt dışına da bağlama gönderiyor.

"Bizim yaptığımız bağlamalar 30 yıl dayanıyor"

İHA muhabirine konuşan bağlama ustası Tevhid Topal, seri üretimle hazırlanan bağlamaların kullanım ömrünün el işçiliğiyle yapılan enstrümanlara göre daha kısa olduğunu belirtti. Kendi yaptığı bağlamaların yaklaşık 30 yıl dayanabildiğini ifade eden Topal, "Bağlama yapıyorum ve aynı zamanda da çalıyorum. Bu meslekte çok sayıda öğrenci, usta ve çırak yetiştirdik. Çevremizdeki iller, ilçeler, buralardan siparişlerimiz daha yoğun ama il dışı ve ülke dışına da gönderdiğimiz oluyor. Seri üretim yapılan enstrümanlara ben genellikle 'kullan at' diyorum büyük oranda. Onların bir üst kalite olanları da oluyor tabii. Onların da taş çatlasın 2-3 yıl kullanılabilirlik zamanı var. Bizim yaptığımız bağlamalar ise yaklaşık 30 yıl dayanıyor. Bana dönem dönem geliyor; 30 yıl önce yaptığım bağlama bakıma geliyor, yani hala çalınabiliyor. 20 yıl önce, 15 yıl önce yaptığım enstrümanlar, bağlamalar bakıma geliyor" dedi.

"İşimizi aşkla yaptık"

Bağlama yapımının yanı sıra gençlere meslek kazandırmaya da önem veren Topal, günümüzde gençlerin daha çok kazanç odaklı meslek tercihlerinde bulunduğunu dile getirerek, "Gençler daha çok kolaycılar. Yani daha çok parayı nereden kazanırım, ona göre yöneliyorlar haklı olarak. Ancak biz öyle değildik. Bizler bir meslek edindiğimizde başka bir şey aramadık. Yani 'Daha başka karlı iş var' falan olur ona bakmazdık. İşimizi aşkla yaptık çünkü, başka bir şey düşünmedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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