Van\'da yaşlı kadına sürpriz doğum günü kutlaması

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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Güler Akbaş (73) için kaymakamlık tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Daha önce hiç doğum günü kutlaması yapmayan ve kimsesi bulunmayan Güler Akbaş için Erciş Vefa Destek Grubu ekibi harekete geçti. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu ile birlikte Akbaş'ın Kışla Mahallesi'ndeki evine giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Mumlarla dizayn edilen pastayı karşısında gören Akbaş, duygulu anlar yaşadı.

Eşi ile birlikte Akbaş'a çiçek ve çeşitli hediyeler veren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın koordinasyonlarında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler kapsamında Erciş ilçemizde Vefa projemiz hayata geçirildi. Her gün iki haneye gidecek şekilde 60 hane Vefa ekiplerimiz tarafında ziyaret edilmektedir. Bugün yine bu Vefa Destek Projesi kapsamında Güler ablamızın doğum günü olduğu söylendi. Bizde arkadaşlarımızla beraber Güler ablamızı ziyaret edip, doğum gününü kutlayarak ona sürpriz yapmak istedik. Kendisi bu durum karşısında çok mutlu oldu. Bu projede emeği geçen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu imkanları seferber eden bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün de gelip Güler teyzemizi dinledik. Bu hizmette çok memnun olduğunu bize iletti. Bizim için önemli olan budur. Vatandaşlarımız bu hizmetten memnunsa, biz aşkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kimsesi olmayan ve müstakil evde yalnız yaşayan Güler Akbaş ise "Müstakil evimde yalnız yaşıyorum. Bugün benim doğum günüm. Daha önce hiç doğum günü kutlamadım. Kaymakamımız bugün bana sürpriz yapıp eşiyle birlikte evime geldi. Pasta, çiçek ve çeşitli hediyeler getirdi. Çok duygulandım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Pastayı karşımda görünce çok şaşırdım. İlk defa doğum günü kutladım. Kaymakamımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN