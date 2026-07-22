Van'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Van'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Başladı

Van\'da Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Başladı
22.07.2026 13:05
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Çaldıran Müftülüğü, yaz Kur'an kursu öğrencileri için futbol turnuvası düzenledi. Destekçiler, motivasyon artırma hedefinde.

Van'ın Çaldıran İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası heyecanla başladı.

Çaldıran İlçe Müftülüğü, yaz aylarında Kur'an kurslarına devam eden çocukların ve gençlerin motivasyonunu artırmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kapsamlı bir futbol turnuvası başlattı. Turnuvaya, Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü de saha, malzeme ve organizasyon desteği veriyor.

"Amacımız birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini büyütmek"

Turnuva hakkında değerlendirmelerde bulunan Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, yaz Kur'an kurslarının sadece sınıf ortamındaki eğitimlerden ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yaz Kur'an kurslarımızda evlatlarımıza Kur'an-ı Kerim'i, temel dini bilgileri ve ahlaki değerlerimizi öğretirken; onların sosyal, fiziki ve ruhsal gelişimlerini de çok önemsiyoruz. Düzenlediğimiz bu futbol turnuvası sayesinde evlatlarımız hem derslerin stresini atıyor hem de sahada centilmence mücadele ederek kaynaşıyor. Bizim için asıl olan şampiyonluk değil; dostluğun, saygının ve kardeşliğin kazanmasıdır. Turnuvada ter döken tüm öğrencilerimize ve onları yetiştiren hocalarımıza başarılar diliyorum."

Turnuvanın kurumlar arası güçlü bir dayanışma örneği olduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, organizasyona verdikleri katkılardan dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necip Çınarcı'yı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde turnuvanın gidişatı ve gençlere yönelik yürütülebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Müftü Geylani, Çaldıran'daki gençlerin gelişimine yönelik sunulan imkanlar ve sağlanan tesis desteği için Yılmaz Çoban ve Necip Çınarcı'ya şahsı ve kurumu adına teşekkürlerini iletti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri de gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen bu tür anlamlı organizasyonların her zaman yanında olacaklarını belirterek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilediler.

Büyük bir coşku ve heyecanla devam eden turnuvanın, önümüzdeki günlerde oynanacak final müsabakası ve ödül töreni ile sona ermesi planlanıyor. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika

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