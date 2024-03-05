Yerel

Van'da yılın ilk 2 ayında suç oranları düştü

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 2024 yılının ilk 2 ayını kapsayan güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, asayiş olaylarının düştüğünü söyledi.

Valilik Toplantı Salonunda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın katıldığı toplantıda Vali Balcı, 2 aylık güvenlik istatistiklerini paylaştı. Vali Balcı, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki asayiş olaylarında; malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüz 7 ve kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 2 oranında 2023 yılının ilk iki ayına göre düşüş görüldüğünü belirtti. Vali Balcı, "2023 yılı ilk iki ayda malvarlığına karşı 213 olay kişilere karşı 544 olay meydana gelmişken 2024 yılı ilk iki ayda malvarlığına karşı 198 olay kişilere karşı 534 olay meydana gelmiştir. Hırsızlık suçlarında 2023 yılının ilk iki ayına göre yüzde 15 düşüş görülmektedir. 2023 yılının ilk iki ayında 133 Hırsızlık olayı meydana gelmiş, 2024 yılının ilk iki ayında 113 Hırsızlık olayı meydana gelmiştir. İlimiz Geneli Polis sorumluluk bölgelerinde 459 okulda 438 personel görevlendirmesi yapılmış ayrıca bu okullarda giriş-çıkış saatlerinde trafik ve asayiş güvenliği yönünden değerlendirmek üzere 64 ekip görevlendirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 2023 ilk iki ayda; malvarlığına karşı 59, kişilere karşı 287, 2024 yılı ilk iki ayda; malvarlığına karşı 25, kişilere karşı 194 olay meydana gelmiş olup alınan tedbirler sonucunda malvarlığı ve kişilere karşı suçlarda yüzde 14 düşüş sağlanmıştır. 2023 yılının ilk iki ayında;31 hırsızlık, 2024 yılının ilk iki ayında; 8 hırsızlık olayı meydana gelmiş olup alınan tedbirler sonucunda yüzde 74 düşüş sağlanmıştır" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile jandarmanın terörle mücadele faaliyetlerini açıklayan Balcı, "Emniyet sorumluluk bölgesinde 2024 yılı ilk iki ayda yapılan operasyonlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 oranında artmıştır. 2023 yılı ilk iki ayında 23 operasyonda 65 şahıs hakkında adli işlem yapılmış bunlardan 11'i tutuklanmıştır. 2024 yılı ilk iki ayında 13 operasyonda 78 şahıs hakkında adli işlem yapılmış 15'i tutuklanmıştır. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2024 yılı içerisinde Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda 10 bin 350 vatandaşımıza bilgilendirme yapılmış, ayrıca BÖF faaliyetleri kapsamında PKK/KCK terör örgütü yakını olan 200 aile görüşmesi yapılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de 2023 yılı ilk iki ayında; 36 adli operasyonda 36 şahsa adli işlem yapılmış olup 4'ü tutuklanmıştır. 2024 yılı ilk iki ayında; 55 adli operasyonda 75 şahsa adli işlem yapılmış 6'sı tutuklanmıştır. Bir önceki döneme göre operasyon sayılarında yüzde 55 artış yaşanmıştır. TMH kapsamında; 2 orta ve bin 3 küçük çaplı olmak üzere toplam bin 5 operasyon icra edilmiştir" diye konuştu.

Emniyet ve jandarmanın siber suçlarla mücadele faaliyetleri hakkında açıklama yapan Balcı, "Siber suçlarına yönelik 2024 yılı ilk iki ayda yapılan operasyonlarımızda yakalanan 14 şahıstan, 3 şahıs tutuklanmış, 8 şahıs adli kontrol şartı ile 11 şahıs serbest kalmıştır. SİBERAY programı çerçevesinde; Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı konularında 2023 yılı ilk iki ayda 3 etkinlik yapılmış, 610 kişiye ulaşılmış, 2024 yılı ilk iki ayında 11 etkinlik yapılmış 3 bin 914 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. Jandarma ise siber suçlarla mücadelede 2023 yılının ilk iki ayında 29 olayda 35 şahsa, 2024 yılının ilk iki ayda 36 olayda 35 şahsa adli işlem yapılmış olup, olay sayısında yüzde 24 artış olmuştur" şeklinde konuştu.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen malzemeleri paylaşan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emniyet ekipleri, 2023 yılı ilk iki ayında 190 operasyonda 232 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 2024 yılı ilk iki ayında 155 operasyonda 193 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 2024 yılı ilk iki ayında 67 bin 404 gram metamfetamin maddesi, 30 bin 619 gram eroin maddesi, 24 bin 434 gram esrar maddesi, 206 gram kokain maddesi, 141 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 bin 72 gram afyon sakızı maddesi, 17 bin 792 adet sentetik ecza hap ve 196 adet Eecstasy hap ele geçirilmiştir. Jandarma ise 2023 yılı ilk iki ayında; 47 operasyonda 53 şahsa, 2024 yılı ilk iki ayında; 52 operasyonda 49 şahsa hakkında adli işlem yapılmıştır. 2024 yılı ilk iki ayında; 3 bin 346 gram metamfetamin maddesi, bin 27 gram eroin maddesi, 1 milyon 372 bin 422 gram esrar maddesi, 7 bin 204 gram afyon sakızı maddesi, 32 bin 777 adet sentetik rcza hap ve 2 adet de rcstasy hap ele geçirilmiştir."

"Gerekli tüm tedbirler alındı"

Yerel seçim için alınan tedbirler konusunda bilgi veren Balcı, "Emniyetin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler ve İhtiyar Heyeti Genel Seçimi seçim takvimi başlangıcı olan 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren seçim çalışmalarının huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla siyasi partilerin ve bağımsız adayların propaganda sürecinde yapmış oldukları etkinlikler ile ilgili risk analizleri yapılarak gerekli her türlü emniyet tedbirleri titizlikle planlanarak alınmaktadır. Seçim takvimi sürecinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından propaganda faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde 283 etkinlik düzenlenmiş, bu etkinliklere 35 bin 683 kişi katılmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 595 mahallede 599 sandık bölgesinde ve 974 sandıkta; İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 4 bin 432) personel ve 5 bin 616 güvenlik korucusuna ilave olarak 130 jandarma ve sahil güvenlik personeli takviye edilerek seçim güvenlik tedbirleri planlanmıştır. Seçimin, tam bir demokrasi şöleni havasında yapılması için tüm emniyet tedbirleri alınmıştır" dedi.

"İlk iki ayda 148 bin 333 kişi giriş yaptı"

Kapıköy Kara Hudut Kapısından giriş-çıkış istatistikleri paylaşan Balcı, "2023 yılı ilk iki ayında 76 bin 256 kişi ülkemize giriş yapmış, 94 bin 366 kişi ülkemizden çıkış yapmıştır. 8 bin 213 araç ülkemize giriş yapmış, 8 bin 360 araç ülkemizden çıkış yapmıştır. 2024 yılı ilk iki ayında ise 148 bin 333 kişi ülkemize giriş yapmış, 149 bin 797 kişi ülkemizden çıkış yapmış ve bu şahıslardan aranması bulunan 28 şahıs yakalanmıştır. 7 bin 878 araç ülkemize giriş yapmış, 6 bin 820 araç ülkemizden çıkış yapmıştır" dedi.

Vali Balcı, toplantının sonunda 2024 yılı Ramazan ayında alınacak tedbirleri paylaştı.