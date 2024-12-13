Van'da Yoğun Kar Yağışı Eğitimi ve Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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(VAN) - Van'da, akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. İki ilçe yolu ulaşıma kapanıdı, Van Valiliği yoğun kar yağışından dolayı okulların 13 Aralık Cuma günü tatil edildiğini duyurdu.

Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı sonrası Belediyeler ve Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden çalışan anneler de izinli sayılacak.

Öte yandan Bahçesaray Kaymakamlığı, Çatak ve Bahçesaray karayolunun çığ nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi kar mesaisinde

Van'da ansızın bastıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu teyakkuza geçti.

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere kentin bazı bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kar yağışının devam edeceği uyarısında bulunarak, yurttaşları ve ilgili birimleri dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı. Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu, sabah saatlerinde ana caddeler, sokaklar ve kaldırımlarda yapılacak kar temizliği nedeniyle yurttaşların araçlarını park ettikleri caddelerden kaldırması yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van'da en düşük sıcaklık Çaldıran ilçesi eksi 8 olarak ölçüldü.