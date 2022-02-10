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Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika

Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

10.02.2022 11:03

Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor Van'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

VAN - Van'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 2, Çatak'ta 3, Erciş'te 4, Gürpınar'da 19 ve Muradiye ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 37 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı ifade edilerek, yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağını duyurdu.

Van-Hakkari karayolu geçici olarak trafiğe kapatılırken, bazı uçak seferleri ise iptal edildi.

Kar yağışının tarım arazileri açısından bereketli olduğunu belirten vatandaşlar, kar yağışının geçtiğimiz yıl az olmasıyla birlikte kuraklığın hakim olduğunu, bu yıl ise kar yağışının fazla olduğunu ve bereketli bir yıl olacağını söylediler.

Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor
Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor
Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

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Başkale, Çatak, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika
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