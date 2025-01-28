Van'da Yüzen Jin Kadın Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Yüzen Jin Kadın Kütüphanesi Açıldı

Geniş Video İzle

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü üzerinde yüzen Jin Kadın Kütüphanesi'ni açarak kadınların eğitim ve kültürel alanda bir araya gelmesini sağladı. Açılışta kadınlar müzik eşliğinde halay çekti.

28.01.2025 13:11  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi, yüzen Jin Kadın Kütüphanesi'ni Van Gölü'nün mavi suları ile buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, "Jin Kadın Kütüphanesi" projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı işb irliğiyle hazırlanan yüzen kütüphane, geminin yeniden dizayn edilmesiyle yapıldı.

Kütüphanenin açılışına DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, daire başkanları ve çok sayıda kadın katıldı. Açılış öncesi kadınlar, müzikler eşliğinde halay çekti. Açılışa çocuklarıyla katılan kadınlar dikkat çekerken, beyaz tülbentle anneler de halayda yerini aldı.

Açılışta konuşan Kent Konseyi Eş Başkanı Sevgi Özdinç, yaklaşık 9 aydır sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalar kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Özdinç, "Bizler için bu projeler çok kıymetli. Van kenti için çok kıymetli. Biz eşit yaşamı, eşit geleceği birlikte inşa etme derdiyle yola çıktık. Geldiğimiz noktada çok kıymetli şeyler başardık. Jin Kadın Kütüphanesi'nin açılışı bizler için çok keyifli bir açılış oldu" diye konuştu.

"Hakikat yolunu iğneyle kazdık"

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, "Hakikat yolunu iğneyle kazdık. Bugün kadının mücadelesinin böyle zaferleşmesi, o iğne ile yola çıktık. Garip bir tarihin mücadelecileri olduk. Kadınlarla hep birlikte özgür ve eşit bir yaşamda ısrarcısı olduk. Yerel yönetimlerin kadının rengini yansıtan çalışmalar yürütüyor. Hakikat yolunu iğneyle kazdık.Daha özgür, eşit bir yaşam için bir arada olmak ve bu birlikteliği büyütmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Açılan kurumlarımızda saklı tarihimizi ortaya çıkaracağız"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, "Dünyanın dört bir yanından kadınlar direniyor ve mücadelesini örgütlüyor. Bu bilinçle özgür bir yaşama ulaşacağız. Jin Kadın Kütüphanesi tüm kadınlara hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadınlar, Jin Kadın Kütüphanesi'nin açılışını "Jin Jiyan Azadi" sloganıyla mor kurdele keserek gerçekleştirdi. Açılışın ardından kadınların alkış ve zılgıtlarıyla kütüphanenin mavi yolculuğu başladı. Kadınlar geminin turu sırasında kütüphaneyi gezme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Van Gölü, Belediye, Müzik, Kadın, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Yüzen Jin Kadın Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Yüzen Jin Kadın Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.