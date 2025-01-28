Van'da Yüzen Jin Kadın Kütüphanesi Açıldı

Yerel

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi, yüzen Jin Kadın Kütüphanesi'ni Van Gölü'nün mavi suları ile buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, "Jin Kadın Kütüphanesi" projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı işb irliğiyle hazırlanan yüzen kütüphane, geminin yeniden dizayn edilmesiyle yapıldı.

Kütüphanenin açılışına DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, daire başkanları ve çok sayıda kadın katıldı. Açılış öncesi kadınlar, müzikler eşliğinde halay çekti. Açılışa çocuklarıyla katılan kadınlar dikkat çekerken, beyaz tülbentle anneler de halayda yerini aldı.

Açılışta konuşan Kent Konseyi Eş Başkanı Sevgi Özdinç, yaklaşık 9 aydır sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalar kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Özdinç, "Bizler için bu projeler çok kıymetli. Van kenti için çok kıymetli. Biz eşit yaşamı, eşit geleceği birlikte inşa etme derdiyle yola çıktık. Geldiğimiz noktada çok kıymetli şeyler başardık. Jin Kadın Kütüphanesi'nin açılışı bizler için çok keyifli bir açılış oldu" diye konuştu.

"Hakikat yolunu iğneyle kazdık"

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, "Hakikat yolunu iğneyle kazdık. Bugün kadının mücadelesinin böyle zaferleşmesi, o iğne ile yola çıktık. Garip bir tarihin mücadelecileri olduk. Kadınlarla hep birlikte özgür ve eşit bir yaşamda ısrarcısı olduk. Yerel yönetimlerin kadının rengini yansıtan çalışmalar yürütüyor. Hakikat yolunu iğneyle kazdık.Daha özgür, eşit bir yaşam için bir arada olmak ve bu birlikteliği büyütmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Açılan kurumlarımızda saklı tarihimizi ortaya çıkaracağız"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, "Dünyanın dört bir yanından kadınlar direniyor ve mücadelesini örgütlüyor. Bu bilinçle özgür bir yaşama ulaşacağız. Jin Kadın Kütüphanesi tüm kadınlara hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadınlar, Jin Kadın Kütüphanesi'nin açılışını "Jin Jiyan Azadi" sloganıyla mor kurdele keserek gerçekleştirdi. Açılışın ardından kadınların alkış ve zılgıtlarıyla kütüphanenin mavi yolculuğu başladı. Kadınlar geminin turu sırasında kütüphaneyi gezme fırsatı buldu.