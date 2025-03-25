Van'daki Yaban Kuşlarının Yaşadığı Sazlık Alanda Yangın

Van'da birçok yaban kuşunu barındıran sazlık alanda yangın

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde birçok yaban kuşunu barındıran sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu İlçesi sınırları içerisinde Van Gölü sahiline bulunan sazlık alanda meydana. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Birçok yaban kuşunun bulunduğu alandaki yangının büyük bir kısmı kendiliğinden sönerken, geri kalan kısmı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.