Van esnafı elektrik kesintisinden şikayetçi

Van'ın İskele Caddesi üzerindeki esnaf, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından haftalardır gün içerisinde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduklarını belirtti.

Kentte etkili olan aşırı sıcak havalarda sık sık meydana gelen elektrik kesintileri, iş yerlerinde ciddi sorunlara yol açıyor. Kasap esnafı, soğutucuların çalışmaması nedeniyle etlerin bozulma noktasına geldiğini ifade ederken, tatlıcı esnafı ise dondurmalarının eridiğini dile getirdi. Kesintilerin işlerini durma noktasına getirdiğini belirten esnaf, yetkililerin bir an önce kalıcı çözüm üretmesini istedi.

Konuya ilişkin konuşan kasap esnafı Mustafa Baday, son günlerde elektrik kesintisi şikayetlerinin arttığını belirtti. Sadece bu hafta içerisinde 3-4 kez kesinti olduğunu ifade eden Baday, "Kasap olduğumuz için bu durumdan bayağı etkileniyoruz. Hem etler sıcak alıyor hem de kıyma çekimi yapamıyoruz. Haftada 3-4 kez kesilmesi bizleri yoruyor. Arayıp durumu bildirdiğimizde de planlı kesintinin olduğu söyleniyor. Ancak öyle bir şey yok. Kesinti olduğunda ne zaman geldiği belli olmuyor. Bu da işlerimizi aksatıyor. Kesinti iki saat uzadığı zaman etlerin çürümesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yaz ayında da aşırı derecede bir sıcaklık var. Hal böyle olunca çok sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

İbrahim Çetiz isimli bir diğer esnaf da öncelikli sorunlarının elektrik kesintisi olduğunu dile getirerek, "Elektrik kesintisinde dolaplarımızdaki pastalarımız bozuluyor. Diğer taraftan dondurma dolabımızdaki dondurmalarımız eriyor. Bir diğer sorumuz da elektrik telleridir. Ağaçların içinden geçen teller bizim için büyük bir tehlikedir. Bunun da çözülmesini istiyoruz" diye konuştu. - VAN