Van Gevaş'ta ÇEDES hasadında gençler çiftçilerle pancar sökümü yaptı - Son Dakika
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Van Gevaş'ta ÇEDES hasadında gençler çiftçilerle pancar sökümü yaptı

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Van Gevaş\'ta ÇEDES hasadında gençler çiftçilerle pancar sökümü yaptı
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Van'ın Gevaş ilçesinde ÇEDES Projesi kapsamında liseli gençler ve manevi rehberler, çiftçilerin şeker pancarı sökümüne tarlada destek verdi. Gönüllü hasat etkinliğinde çiftçilerle omuz omuza çalışan gençler, üreticilerin memnuniyetini kazandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde ÇEDES projesi kapsamında bir araya gelen liseli gençler ve manevi rehberler, tarlada şeker pancarı söken çiftçilere destek vererek örnek bir dayanışma sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi", Gevaş'ta anlamlı bir saha etkinliğine dönüştü. Gevaş İlçe Müftülüğü, Gevaş Gençlik Merkezi ve GAMA Anadolu Lisesi ortaklığıyla düzenlenen "Gönüllü Hasat Etkinliği"nde öğrenciler, tarlada üreticilerin şeker pancarı sökümüne bizzat yardım etti.

İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı Hüsamettin Sadak'ın da gençlerle birlikte katıldığı hasat çalışmasında, toprağın bereketi ve emeğin kutsallığı paylaşıldı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya inen gönüllü gençler, çamur ve zahmete aldırmadan çiftçilerle omuz omuza çalışarak pancar sökümü yaptı.

"Değerler sözde değil, alın terinde yaşanır"

Etkinlik alanında gençlerle birlikte hasat yapan ve sürecin önemine değinen İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı Hüsamettin Sadak, "Bizler genç nesillerimize yardımlaşmayı, infakı ve kardeşliği sadece kitap sayfalarından veya konferans salonlarından anlatmak istemiyoruz. Değerler; bizzat yaşandığı, paylaşıldığı ve alın terine ortak olunduğu vakit zihinlerde yer eder. Bugün burada, Gevaş'ın bereketli topraklarında tarladaki çiftçi kardeşimizin yükünü bir nebze olsun hafifletebilmek, gençlerimize helal kazancın ne denli kıymetli olduğunu fiilen göstermek istedik. Bizim medeniyetimizin temeli 'imece'ye, yani karşılıksız dayanışmaya dayanır. Öğrencilerimizin pancar köklerini topraktan çıkarırken yüzlerinde beliren tebessüm, toprağa ve emeğe duydukları hürmetin en somut göstergesi oldu. Gençlerimizin yüreğindeki bu merhamet ve gayret yarınlarımızın teminatıdır. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza, öğretmenlerimize ve duyarlı gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tarlada yapılan hasat desteğiyle moral bulan yöre üreticileri ise gençlerin gösterdiği bu vefalı tutumdan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek müftülük, gençlik merkezi ve okul idaresine teşekkür etti.

Etkinlik, tarladaki toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan ikramların ardından sona erdi. Yetkililer, ÇEDES projesi çerçevesinde çevreye duyarlı ve toplumsal dayanışmayı önceleyen bu tür saha çalışmalarının ilçede periyodik olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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