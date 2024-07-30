Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'nin 11. Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belli Oldu - Son Dakika
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Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'nin 11. Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belli Oldu

Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'nin 11. genel kurulu Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Seçimde Orhan Aşan yeni başkan seçildi. Aşan, seçimin kaybedeni olmadığını belirterek, Uğur Tunçdemir ve ekibiyle birlikte cemiyeti birlikte yöneteceklerini ifade etti.

30.07.2024 21:28
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HABER:  İSHAK KARA

(VAN) - Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'nin 11'inci genel kurulu Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Yoğun katılımının olduğu seçimde Orhan Aşan yeni başkan seçildi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetimini belirlemek için gazeteciler sandık başına gitti. Kentte en fazla üyesi bulunan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti'nin 11'inci genel kurulu gerçekleşti. DHA Muhabiri Orhan Aşan ile gazeteci Uğur Tunçdemir'in yarıştığı seçimde yeni başkan belli oldu.

109 üyesi bulunan Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'nde 95 kişi oy kullandı. 2 geçersiz oyun çıktığı sandıkta Orhan Aşan 58, Uğur Tunçdemir ise 35 oy aldı. Bu sonuçla DHA Muhabiri Orhan Aşan Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı oldu.

Başkanlığa seçilen Orhan Aşan, "Bu seçimin kaybedeni yoktur. Uğur bey ve ekibiyle hep beraber elimizden ne geliyorsa yapacağız cemiyeti birlikte kurduk birlikte yöneteceğiz. Oy veren vermeyen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Aşan'ın yeni yönetiminde İshak Kara, Yunus Emre Aykaç, Yusuf İdiz, Emre Ilıkan, Kerem Oruç ve Rıdvan Can yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'nin 11. Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti'nin 11. Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belli Oldu - Son Dakika
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