Van haber | Van Büyükşehir'den yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı hediye - Son Dakika
Üye Girişi

Van haber | Van Büyükşehir'den yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı hediye

11.10.2022 14:43
Van haber | Van Büyükşehir'den yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı hediye

Van yerel haberi: Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı 2 vatandaşa hasta yatağı hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı 2 vatandaşa hasta yatağı hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca ihtiyaç sahibi olan 2 vatandaşa hasta yatağı yardımı yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla başlatılan "Sosyal Destek Hızır Van " projesi üzerinden Van Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan yatağa bağımlı vatandaşlar hasta yatağı talebinde bulundu. Taleplerine kısa sürede karşılık veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İpekyolu İlçesine bağlı Karşıyaka ve Serhat Mahallelerinde oturan vatandaşların yataklarını evlerine götürerek, teslim etti. Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden hasta yakınları, "Hasta yatakları hastalarımızın yaşam konforu için önemlidir. Bize bu hizmeti sağlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

YORUMLAR
500
Van haber | Van Valisi Ozan Balcı Başkale ilçesinde afet yaşayan mahalleleri ziyaret etti Van haber | Van Valisi Ozan Balcı Başkale ilçesinde afet yaşayan mahalleleri ziyaret etti
Kaynak: İHA

Balcı, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van haber | Van Büyükşehir'den yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı hediye - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:36 NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:14 Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:30:07. #1.13#
SON DAKİKA: Van haber | Van Büyükşehir'den yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement