Van İl Müftüsü Koçak, basın mensuplarına Kur'an kursu sayısını artıracağını söyledi - Son Dakika
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Van İl Müftüsü Koçak, basın mensuplarına Kur'an kursu sayısını artıracağını söyledi

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Van İl Müftüsü Koçak, basın mensuplarına Kur\'an kursu sayısını artıracağını söyledi
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Van İl Müftüsü Kadir Koçak, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla buluşarak müftülüğün çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Koçak, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarının sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Van İl Müftüsü Kadir Koçak, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek müftülüğün yürüttüğü çalışmalar, din hizmetleri ve gelecek döneme ilişkin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basının toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirten Koçak, gazetecileri yalnızca haberlerin duyurulmasını sağlayan bir iletişim kanalı olarak değil, şehrin sosyal ve manevi hayatına katkı sunan önemli paydaşlar olarak gördüklerini söyledi. Van'ın tarihi, kültürü ve manevi birikimiyle özel bir şehir olduğunu ifade eden Koçak, temel hedeflerinin kentin her köşesine ulaşarak din hizmetlerini en iyi şekilde sunmak ve vatandaşların hayatına dokunmak olduğunu dile getirdi.

Müftülük hizmetlerinin yalnızca camilerde yürütülen ibadet faaliyetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Koçak, camilerin kardeşlik, dayanışma, huzur ve birlikteliğin merkezleri olması gerektiğini belirtti. Gençlik hizmetlerine özel önem verdiklerini ifade eden Müftü Koçak, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları anlamak, dinlemek, sorunlarına duyarlı olmak ve gönül dünyalarına dokunmak zorundayız. Şehirleri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehirleri yakar, yıkar" dedi.

Aile yapısının korunması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı bir aile ortamında yetişmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade eden Koçak, Kur'an kurslarının da yalnızca dini bilgilerin öğretildiği yerler değil, ahlak ve güzel davranışların kazandırıldığı eğitim yuvaları olduğunu söyledi.

Kur'an kurslarının sayısı artırılacak

Eğitim hizmetlerine ilişkin hedeflerini de paylaşan Koçak, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Sosyal ve manevi rehberlik çalışmalarına da değinen Koçak, yalnız yaşayan yaşlılar, hastalar, ihtiyaç sahipleri, engelli vatandaşlar ve desteğe ihtiyaç duyan ailelerin yanında olmayı önemsediklerini kaydetti. Din görevlilerinin yalnızca camilerde değil, toplumun içerisinde ve vatandaşların yanında bulunması gerektiğini vurguladı.

"Ulaşılabilir bir müftülük olacağız"

Basın mensuplarının yapılan hizmetlerin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Koçak, müftülük faaliyetlerinin duyurulması ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesi noktasında basınla iletişim içerisinde olmayı önemsediklerini ifade etti. Görev anlayışlarının yalnızca kurumu yönetmekten ibaret olmadığını dile getiren Koçak, "Bizim görevimiz gönüllere dokunmak, toplumda iyiliğin çoğalmasına vesile olmaktır. Van'ın manevi ve sosyal gelişimi yalnızca bir kurumun değil, hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Koçak, vatandaşların, basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının rahatlıkla ulaşabileceği bir müftülük olmayı hedeflediklerini belirterek, hizmet odaklı ve insanı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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