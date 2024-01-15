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Van'ın Özalp ilçesinde muhtar, traktörüne monte ettiği kar küreme aparatıyla mahallenin yollarını açıyor - Son Dakika
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Van'ın Özalp ilçesinde muhtar, traktörüne monte ettiği kar küreme aparatıyla mahallenin yollarını açıyor

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Memetalan Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Uyar, 14 yıldır traktörünün önüne monte ettiği kar küreme aparatıyla mahallenin yollarını kendisi açıyor. Muhtar Uyar, ayrıca bazı sokaklara iş makinelerinin giremediği için 14 yıldır bu görevi üstleniyor.

Van\'ın Özalp ilçesinde muhtar, traktörüne monte ettiği kar küreme aparatıyla mahallenin yollarını açıyor
15.01.2024 - 16:26,
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VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesine bağlı Memetalan Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Uyar, traktörünün önüne monte ettiği kar küreme aparatı ile 14 yıldır mahallenin yollarını kendisi açıyor.

Memetalan Mahalle Muhtarı Ramazan Uyar traktörünün önüne monte ettiği kar küreme aparatıyla mahallesinin tüm sokaklarını kendi imkanlarıyla temizlemeye devam ediyor. 14 yıldır mahallede kar küreme çalışması yaptığını ifade eden Muhtar Uyar, "14 yıldır traktörün ön kısmına monte ettiğim kar aparatla mahallemdeki tüm sokakları temizliyorum. Allah devletimize zeval vermesin, onlar da açıyor ama yeteri kadar işleri olduğu için ben de onlara yardımcı olmak istiyorum. Ayrıca bazı sokaklara iş makineleri giremediğinden dolayı 14 yıldır ben açıyorum. İlçedeki bir ustaya özel olarak yaptırdığım bu kar küreme aparatı, bu bölgede sadece bende var" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'ın Özalp ilçesinde muhtar, traktörüne monte ettiği kar küreme aparatıyla mahallenin yollarını açıyor - Son Dakika
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