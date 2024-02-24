Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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Yerel

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman Berat Kandili'ni kutladı

Van\'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman Berat Kandili\'ni kutladı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu mübarek gecenin önemine vurgu yaptı ve birlik, beraberlik ve huzur temennisinde bulundu.

24.02.2024 10:29  Güncelleme: 10:34
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Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ni bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman; kurtuluş, af ve arınma gecesi olan Berat Kandili'nin, manevi bir nefes aldırma ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunduğunu belirterek, "Bu vesileyle mübarek gece tüm İslam alemi için önemli bir fırsattır. Bu mübarek gecede dargınlıklar ve küskünlükler unutulmalı, nefsimizle yüzleşmeliyiz" dedi.

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu süreçte milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olması temennisinde bulunan Başkan Akman, "Kandiller, dinimizin özel günleri olmalarının yanı sıra bizleri birliğe, dirliğe, kardeşliğe, paylaşmaya ve sevgiye çağıran müstesna zamanlardır" ifadelerini kullandı.

Günümüzde insanoğlunun büyük bir sınavdan geçtiğini de dile getiren Başkan Akman, Filistin topraklarında yaşanan vahşetin bir an önce sona ermesi dileğinde bulundu. Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Tuşbalı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemiz ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika

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