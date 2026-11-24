Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerler olduğunu söyledi.

Başkan Memet Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihi boyunca kutsal bir görev olarak kabul edildiğini ifade ederek, eğitim kadrolarının güçlü olduğu ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda daha kolay gelişip kalkındığını kaydetti. Çocukların ve gençlerin yetişmesinde öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğun toplumsal geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığını belirten Aslan, "Öğretmenlik mesleği insanlık tarihi boyunca kutsal bir görev ifa etmiştir. Bu kutsal mesleğin kıymetli neferleri öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimiz de önemli bireylerdir. Öğretmenler, sağlıklı bir toplumun inşasında kilit rol oynarlar. Eğitim ve öğretim kadroları sıhhatli olan ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gibi hemen hemen her alanda gelişimleri ve kalkınmaları daha rahat olur. Öğretmenlerin, çocukların ve gençlerin gelişimleri üzerinde çok ciddi tesirleri vardır. Çünkü gelişim ve büyüme çağında olan bireyler nasıl yetişirse, toplumsal yapı da o ölçüde şekillenir" dedi.

"Çocuklarımızın en etkili rol modelleri öğretmenleridir"

Çocukların kişilik ve düşünce dünyalarının şekillenmesinde öğretmenlerin anne ve babalar kadar etkili olduğuna işaret eden Aslan, öğretmenlerin yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal değerlerin aktarılmasında da önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Çocukların gelişim dönemlerinde öğretmenleriyle kurdukları ilişkinin gelecekteki yaşamlarını doğrudan etkilediğini kaydeden Aslan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklar; fiziki, zihni ve fikri evrelerini tamamladıkları yaşa kadar anne, babaları ve öğretmenleri ile muhataptırlar. Çocukların yaşamları üzerinde en etkili aktörleri anne, babaları ve öğretmenleridir. Dolayısıyla öğretmenlerin çocuklar üzerindeki tesirleri hem menfi hem müspet olarak çok fazladır. Ama bizler anne babalar olarak öğretmenlerimizin çocuklarımız üzerinde sadece pozitif yönlerini görmek isteriz. Çünkü çocuklar, öğretmenlere anne, babalarının emanetidirler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en etkili rol modelleri öğretmenleridir. Çocuklara iyiyi, doğruyu, güzeli ve hakkaniyeti öğreten aktörler öğretmenlerdir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, kutsallarını önemseyen, barış ve kardeşlik hukukunu gözeten, vatanın birliğini ve beraberliğini kollayan ve ülkelerini her platformda temsil kabiliyetine haiz bireyler yetiştirmek, öğretmenlerimizin en büyük sorumluluğudur."

"Öğretmenlerimizin emeklerini her zaman başımızın üstünde taşımalıyız"

Öğretmenlerin fedakarlıklarının ve emeklerinin toplum tarafından her zaman takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, anne ve babaların da çocuklarının yetişmesinde büyük sorumluluk üstlenen eğitimcilerin yanında olması gerektiğini ifade etti. Öğretmenlik mesleğine duyduğu saygıyı geleneksel bir anlayışla dile getiren Aslan, "Bizler de anne ve babalar olarak çocuklarımıza emek veren, onların topluma ve insanlığa faydalı birer birey olmaları için mücadele eden tüm öğretmenlerimizin ve eğitmenlerimizin yanında olmalıyız. Onların emeklerine saygı göstermeliyiz. Hayatlarının en kıymetli zamanlarını çocuklarımızın sağlıklı yetişmeleri için harcayan öğretmenlerimizi başımızın üstünde taşımalıyız. Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir zihniyetin temsilcileriyiz. Bu bakış açısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İnsanlığın kurtuluşu için mücadele veren tüm eğitim neferlerine sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum" diye konuştu.