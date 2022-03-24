Van polisinden sokak hayvanlarına sevgi eli - Son Dakika
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Van polisinden sokak hayvanlarına sevgi eli

24.03.2022 14:07
Van polisinden sokak hayvanlarına sevgi eli

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi.

Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği organizesinde, olumsuz hava şartları sebebiyle sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacının karşılanması için kent genelinde besleme etkinliği düzenlendi. Sokak hayvanlarını besleyip sevgiyle dokunan polis ekipleri, çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. - VAN

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Van Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, kar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van polisinden sokak hayvanlarına sevgi eli - Son Dakika


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