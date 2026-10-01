Van temsilcisi Abdülhalim Temel, Elazığ'daki bölge finalinde birinciliği kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van temsilcisi Abdülhalim Temel, Elazığ'daki bölge finalinde birinciliği kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van temsilcisi Abdülhalim Temel, Elazığ\'daki bölge finalinde birinciliği kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Erkekler Bölge Finali, Elazığ İzzetpaşa Camii'nde yapıldı. Van'dan Abdülhalim Temel birinci olurken Erzincan'dan Muhammed Asaf Çimen ikinci, Elazığ'dan Muhammed Eşref Yenmez üçüncü oldu.

Elazığ'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Bölge Finali'nde Van temsilcisi Abdülhalim Temel birinci olurken, Erzincan'dan Muhammed Asaf Çimen ikinci, ev sahibi Elazığ'dan Muhammed Eşref Yenmez ise üçüncülüğü elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Erkekler Bölge Finali, Elazığ İl Müftülüğü ev sahipliğinde başladı. İzzetpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen programa vatandaşlar katılım sağladı. Yarışmada Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Muş ve Van illerindeki hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarından katılan il birincisi öğrenciler dereceye girmek için mücadele etti. Program, İzzetpaşa Cami İmam Hatibi Cabir Karataş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl'ün de takip ettiği programda jüri üyeleri, öğrencilerin tecvid, mahreç ve okuma kurallarına uygunluklarını değerlendirdi. Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda yarışmada dereceye giren isimler ve illeri belli oldu. Yarışmada Van ilini temsilen katılan Abdülhalim Temel birinci, Erzincan ilini temsilen katılan Muhammed Asaf Çimen ikinci ve ev sahibi Elazığ ilini temsilen katılan Muhammed Eşref Yenmez üçüncü oldu.

Finalin açılış konuşması yapan İl Müftüsü Bingöl, "Bölge illerimizden Elazığ'ımıza teşrif eden misafirlerimiz, evlatlarını Allah'ın kelamı yoluna adayan fedakar velilerimiz, sesleriyle yüreklerimizin pasını silecek Kur'an'ın bülbülü sevgili yavrularımız, sevgili gençler ve aziz Elazığlılar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde hafızlık eğitimi alan erkek öğrencilerimiz arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında illerinde birinci olanların, bölgemizde illerinde birinci olan yavrularımızın bölge finali vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Yarışma programı dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Diyanet İşleri BaşkanlığıMuhammed EşrefKültür SanatErzincanElazığGüncelYerelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
16:00
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:43:30. #7.13#
SON DAKİKA: Van temsilcisi Abdülhalim Temel, Elazığ'daki bölge finalinde birinciliği kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei