Van TSO, reddedilen 1.565 üyenin oy hakkını YSK\'ya taşıyacak

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, organ seçimleri sürecinde İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu ve Van İl Seçim Kurulu tarafından reddedilen bin 565 üyenin oy kullanma hakkı ile ilgili bir açıklama yaparak, konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıyacaklarını duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyamızın birlik, beraberlik ve meşru iradesini temsil etme sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. Odamız organ seçimleri sürecinde üyelerimizin anayasal bir hak olan seçme ve seçilme haklarını eksiksiz, adil ve şeffaf bir şekilde kullanabilmeleri en temel önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

Sürecin hukuki detaylarına değinilen açıklamada, "Bilindiği üzere, İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu'nun Odamıza tebliğ ettiği 'Seçim Takvimi' süreçleri dahilinde, kanuni askı süresinin son günü olan 8 Ekim 2026 tarihinde, odamıza karşı sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz yerine getirerek aidat borçlarını ödeyen ve oy kullanma hakkı kazanan üyelerimiz listelere eklenmiştir. Listeler İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu'na saat 17.00'den kısa bir süre sonra teslim edilmiştir. İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu'nun şekli bir zaman kıstasını gerekçe göstererek verdiği ret kararına karşı, Odamıza karşı tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getiren 1.565 üyemizin hak kaybına uğramaması adına akabinde Van İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunulmuştur. Ne var ki, İl Seçim Kurulu da yapılan bu itirazı reddetmiştir" denildi.

Kararın seçimin meşruiyetine gölge düşürdüğü vurgulanan açıklamada, "Yerel düzeyde verilen bu kararlar, sorumluluğunu zamanında yerine getiren tüccar ve sanayicimizin iradesini yok saymakta; seçimin meşruiyetine ve adalet duygusuna gölge düşürmektedir. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak; tarafsız, bağımsız ve tüm üyelerimizin hakkını güvence altına alan bir anlayışla hareket ettiğimizi net bir dille ifade etmek isteriz. Hiçbir üyemizin, kurumumuz veya mevzuat süreçlerinden kaynaklanan zorunlu işlemler nedeniyle mağdur edilmesine ve anayasal seçme hakkından mahrum bırakılmasına göz yummayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında YSK'ya başvuru yapılacağı bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda; mağdur olan tüm üyelerimizin iradesine sahip çıkmak, seçimlerin adil, demokratik ve hukuka uygun şartlarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, İl Seçim Kurulu'nun kararına karşı yönetim kurulumuz ve avukatlarımız ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gerekli itiraz başvurusu derhal yapılacaktır. Üyelerimizin gösterdiği hassasiyet ve anlayış için teşekkür eder; sürecin son ana kadar hukuki takipçisi olacağımızı ve tüm üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."