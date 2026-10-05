Van Tuşba İlçe Müftülüğü liseli gençlere güzel ahlak konferansı düzenledi

Tuşba İlçe Müftülüğü tarafından liseli gençlere yönelik "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve Güzel Ahlak" temalı konferans verildi.

Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Van İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün iş birliğinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte liseli gençlere yönelik düzenlenen "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve Güzel Ahlak" temalı konferans programları başladı. Programların ilki, Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansta Tuşba ilçe Müftülüğü Vaizi Mehmet Arif Çifti, öğrencilere hitap ederek Hazreti Peygamber'in (s.a.s.) örnek ahlakini, gençliğe verdiği önemi ve gençlerin hayatlarını Peygamber Efendimizin güzel ahlakini rehber edinerek şekillendirmelerinin önemini anlattı. Gençlere hitap eden Çifti, Peygamber Efendimizin merhamet, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı ve güzel davranışlarıyla bütün insanlığa örnek olduğunu vurgulayarak gençleri onun ahlakini kendi hayatlarında yaşatmaya davet etti. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Program sonunda öğrencilere kitap hediye edilerek gençlerin okuma ve kendilerini geliştirme yönündeki gayretlerine katkı sunuldu. Tuşba İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen konferansların, eğitim-öğretim yıl boyunca farklı liselerde devam etmesi planlanıyor.

Programa Tuşba İlçe Müftülüğü ADRB Vaizi Mukaddes Bayhan, Din Hizmetleri Uzmanı ve Gençlik Koordinatörleri Süheyla Türk, Übeydullah Oral ve lise sorumlusu İmam Hatip Engin Talay katıldı.