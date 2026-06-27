Vance'ten İran'a Uyarı: Şiddete Şiddetle Yanıt Verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vance'ten İran'a Uyarı: Şiddete Şiddetle Yanıt Verilecek

27.06.2026 03:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la varılan ateşkes anlaşmasına sadık kalındığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ülkesinin İran'la varılan ateşkes anlaşmasına sadık kaldığını belirterek, Tahran yönetimine "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir" uyarısında bulundu.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran'daki hedeflerin vurulduğunu duyurmasının ardından, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la bir ateşkes anlaşması yapıldığını hatırlatan Vance, "Biz bu anlaşmaya sadık kaldık. Mutabakatın (MOU) uygulanışı konusunda itirazları varsa, telefonu açıp bizimle görüşebilirler" dedi. İran'a şiddet içeren eylemlerde bulunmama uyarısı yapan Vance, "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

ABD, İran'a misilleme yapıldığını duyurmuştu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasındaki mutabakat sonrasında ilk kez Hürmüz Boğazı'nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından, Amerikan güçlerinin İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD uçakları; İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisini hedef almasının ardından, İran'a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama noktaları ile kıyı radar tesislerini vurdu. Singapur bayraklı yük gemisi, İran saldırısı sırasında Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu" ifadelerine yer verilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vance'ten İran'a Uyarı: Şiddete Şiddetle Yanıt Verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“ Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Erzincan’da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Gözlerinin yaşına bakmadı Vincenzo Montella’dan 7 isme kesik Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

00:38
AK Parti’ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok
00:20
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
23:42
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
23:30
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
23:26
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
21:43
Yeşilçam’ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 04:00:52. #7.12#
SON DAKİKA: Vance'ten İran'a Uyarı: Şiddete Şiddetle Yanıt Verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.