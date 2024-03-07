Vanlı iş adamı Fehim Güner bin aileye gıda kolisi dağıttı

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Vanlı iş adamı Fehim Güner, Ramazan ayı öncesinde bin aileye gıda kolisi dağıttı.

İş adamı Fehim Güner, Vanli Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı. Yardımların daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi bin aileye dağıtıldığını ifade eden Vanli Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Yıldız, "Van'da mağduriyetin çok olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Ramazan öncesi ilk başlangıçta bin aileye gıda ve tavuk dağıtımımız olacak. Amacımız Ramazan ayında bu ailelerin sofrasında güzelliklerin oluşturulmasıdır" dedi.

Dernek olarak yıllardır bu gibi çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Yıldız, "İnşallah Ramazan ayı sonuna kadar bu tür yardımlarımız olacak. Bu insanların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Yıllardır yaptığımız çalışmalar sonucu bu ailelerin mağduriyetlerini görüyoruz. Tek tek tespit ettiğimiz ailelerdir. Bizler o ailelere uğruyor, desteklerimizi esirgemiyoruz. Bu günde içerisinde temel ihtiyaçlar olan 10 çeşit gıda ürünleri olan kolileri dağıttık. Ben bu manada yardımları gönderen hayırsever Fehim Güner'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise Ramazan ayı öncesi yardım gönderen hayırsever iş adamı Fehim Güner ile yardımları kendilerine ulaştıran dernek üyelerine teşekkür etti. - VAN