Vanspor Olağanüstü Genel Kurulu Gerginlikle Sonuçlandı - Son Dakika
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Vanspor Olağanüstü Genel Kurulu Gerginlikle Sonuçlandı

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Vanspor Futbol Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu, başkan adayı Gökhan Hanoğlu'nun üyeliğinin silinmesi nedeniyle gergin bir ortamda yapıldı. Tek aday olan Feyat Kıyak tekrar başkan seçildi.

22.06.2024 10:38
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(VAN) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Vanspor Futbol Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu, başkan adayı Gökhan Hanoğlu'nun kongre sırasında üyeliğinin silinmesi nedeniyle gergin bir ortamda yapıldı. Kongrede, tek aday kalan Feyat Kıyak yeniden başkan seçildi.

Vanspor'un Olağanüstü Genel Kurulu, tartışmalar içinde tamamladı. İki adayın yarıştığı kongrede, başkan adayı Gökhan Hanoğlu ve ekibinin üyeliklerinin silinmesi tartışmalara neden oldu, Feyat Kıyak tek aday oldu. Gökhan Hanoğlu'nun salonu terk ettiği kongrede, Feyat Kıyak tekrar başkan seçildi.

Vanspor'un yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

"Feyat Kıyak, Bahattin Kıyak, Nazmi Akyüz, Zahir Cahan, Ferdar Çınak, Rıdvan Karaçavuşoğlu, Oktay Aksoy, Levent Subaşı, Eren Ebinç, Şahin Aslan, Gökhan Bayramoğlu, Übeyt Işık, M. Fatih Sarp, İsmail Ayaz, Nedim Kıymak, Muhammed Çiftçi, Fikret Beler, Emrah Ergün ve Orhan Tolga."

Vanspor Olağanüstü Genel Kurulu Gerginlikle Sonuçlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vanspor Olağanüstü Genel Kurulu Gerginlikle Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vanspor Olağanüstü Genel Kurulu Gerginlikle Sonuçlandı - Son Dakika
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