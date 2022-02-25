Vardar Camii'ne değer katan hizmet - Son Dakika
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Vardar Camii'ne değer katan hizmet

25.02.2022 18:00

Vardar Camii'ne değer katan hizmet Osmangazi Belediyesi, rutin belediye hizmetleri dışında, ilçedeki manevi değerlerin korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Vardar Camii'ne değer katan hizmet

BURSA - Osmangazi Belediyesi, rutin belediye hizmetleri dışında, ilçedeki manevi değerlerin korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Her hafta Cuma namazını farklı bir mahallede kılıp vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve istekleri dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın bu haftaki adresi Tuna Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri ile çay içip sohbet eden Başkan Dündar, Vardar Camii'nde yapılan çalışmaları Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Tuna Mahalle Muhtarı Ayşegül Yıldız ve vatandaşlarla birlikte inceledi.

Osmangazi'de yerinden yönetim ve istişare kültürüne büyük önem verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Her hafta farklı bir mahallede kıldığımız Cuma namazında, yeni bir hizmetin açılışını yapıyoruz. Bu hafta da Tuna Mahallemize geldik. Bu mahallemize bugüne kadar birçok hizmet kazandırdık. Mahalle sakinlerimiz, daha önce bizden camiyle ilgili talepte bulunmuşlardı. Vardar Camii'nin abdestlik ve erkekler tuvaletleri yenilendi, ilave olarak bayan tuvaleti yapıldı. Ayrıca, camimizin dış cephesinde meydana gelen tahribatları gidermek için çeşitli tadilatlar yapıldı. Bunun dışında Gürdal Caddesi'nde yaptığımız çalışma ile kaldırımlar yenilenerek cadde daha derli toplu bir görünüme kavuştu. İsteğimiz, vatandaşlarımızın Osmangazi'de rahat, konforlu ve huzur içerisinde yaşaması. Bu güzellikleri, Osmangazi'mizin 136 mahallemizde yaşatmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Tuna Mahalle Muhtarı Ayşegül Yıldız da yapılan hizmetler için Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür ederek, "Başkanımız sağ olsun yapılması gereken ne varsa yapıyor. Mahalle sakinlerim adına kendisine teşekkür ediyorum. Camimizin eskiyen abdestlik ve tuvaletlerini talep ettik, yenilendi. Cadde ve kaldırımlarımız da yenilendi. Şimdiye kadar ne istediysek yaptı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vardar Camii'ne değer katan hizmet
Vardar Camii'ne değer katan hizmet
Vardar Camii'ne değer katan hizmet

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BBP, Osmangazi Meydanı Şantiyesinde BBP, Osmangazi Meydanı Şantiyesinde Osmangazi'de gönül ve hizmet seferberliği büyüyerek sürüyor Osmangazi'de gönül ve hizmet seferberliği büyüyerek sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vardar Camii'ne değer katan hizmet - Son Dakika


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