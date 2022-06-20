Varlı Köyü Afet Evleri'nde yaklaşık 15 gündür sular akmıyor! Vatandaşlar yetkililere seslendi

Kars'ta 15 gündür suları akmayan köylüler, yetkililerden yardım istedi. Varlı Köyü Afet Evleri'nde yaşayan vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek, sorunlarının çözülmesini istedi.

"REZİL OLDUK"

Varlı köyü Afet Evleri sakinleri, "Sularımız akmıyor, perişan olduk. Banyo yapamıyoruz. Bırakın su içmeyi, 15 gündür bu haldeyiz. Bir damla su yok. Hayvanlar susuz, bizler susuz, banyo yok. rezil olduk" dediler.

"SU KAYNAĞI ÇOK AMA BİZ SUSUZUZ"

30 hanelik Afet Evleri hiç kimse de bir damla su olmadığını ifade eden vatandaşlar, "15 gündür bu sıcakta insanlar susuz, hem de dağın tam eteğinde olmamıza rağmen su kaynaklarımız çoktur. Ama maalesef biz susuzuz, su bulamıyoruz. Kaç dilekçe verdik, kaç yetkiliye verdik. Kimse sesimizi duymuyor" diye konuştular.

VALİ ÖKSÜZ'E SESLENDİLER

Digor'a bağlı Varlı köyü Afet Evleri'nde bulunan 30 hane de 15 gündür su akmıyor. Köylüler durumu yetkililere bildirmelerine rağmen su sorunları çözülmedi. Kars Valisi Türker Öksüz'e seslenen köylüler, Vali Öksüz,'ün su sorununu çözeceğine inanıyorlar.