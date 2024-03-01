Varto'da Cuma namazı sonrası Filistinliler için dua edildi - Son Dakika
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Varto'da Cuma namazı sonrası Filistinliler için dua edildi

Varto\'da Cuma namazı sonrası Filistinliler için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında Muş'un Varto ilçesinde Cuma namazı sonrası dua edildi. Varto ilçesinde kılınan Cuma namazının ardında tüm camilerde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan halkı ile vatan için şehit olan tüm güvenlik güçleri için dua edildi. Tekbirlerin getirildiği program, yapılan duanın ardından son buldu. - MUŞ

01.03.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Muş'un Varto ilçesinde Cuma namazı sonrası dua edildi.

Varto ilçesinde kılınan Cuma namazının ardında tüm camilerde İsrail'in saldırıları altındaki Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan halkı ile vatan için şehit olan tüm güvenlik güçleri için dua edildi.

Tekbirlerin getirildiği program, yapılan duanın ardından son buldu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Varto'da Cuma namazı sonrası Filistinliler için dua edildi - Son Dakika

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