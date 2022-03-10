Varto'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Varto'da kar yağışı etkili oluyor

10.03.2022 18:22

Varto'da kar yağışı etkili oluyor Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Varto'da kar yağışı etkili oluyor

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede mart ayının 2. haftasında etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde bugün yağan kar 10 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Varto İlçe Özel İdaresi yetkilileri, yüksek kesimlerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 20 köy ve mezranın yolunun kapandığını ve kar yağışının durmasıyla çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

Varto'da kar yağışı etkili oluyor
Varto'da kar yağışı etkili oluyor
Varto'da kar yağışı etkili oluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Varto'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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