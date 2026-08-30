Zafer Bayramı 104. Yıl Coşkusu Vatan Caddesi\'nde

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Vatan Caddesi'nde tören ve kortej geçişi düzenlendi.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde tören alanına akın etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında düzenlenen törende cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ve çok sayıda kişi katıldı.

Törenin başlamasının ardından Vali Gül ve 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Hava Harp ve Deniz Harp Okulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiirlerin okunmasının ardından folklor ekibinin gösterisi düzenlendi. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tören geçişini gerçekleştirdi. Vatandaşlar düzenlenen gösteriyle Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tören geçişlerin ardından sona erdi.