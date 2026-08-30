Zafer Bayramı 104. Yıl Coşkusu Vatan Caddesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zafer Bayramı 104. Yıl Coşkusu Vatan Caddesi'nde

Zafer Bayramı 104. Yıl Coşkusu Vatan Caddesi\'nde
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Vali ve komutanların selamlaması, saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve folklor gösterisinin ardından TSK, emniyet ve belediye ekiplerinin kortej geçişi yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Vatan Caddesi'nde tören ve kortej geçişi düzenlendi.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde tören alanına akın etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında düzenlenen törende cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ve çok sayıda kişi katıldı.

Törenin başlamasının ardından Vali Gül ve 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Hava Harp ve Deniz Harp Okulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Şiirlerin okunmasının ardından folklor ekibinin gösterisi düzenlendi. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tören geçişini gerçekleştirdi. Vatandaşlar düzenlenen gösteriyle Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tören geçişlerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Vatan Caddesi, Güvenlik, Tören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zafer Bayramı 104. Yıl Coşkusu Vatan Caddesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:25:03. #7.12#
SON DAKİKA: Zafer Bayramı 104. Yıl Coşkusu Vatan Caddesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement