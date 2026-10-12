Vatan Partisi Bilecik'te 131 fonun tasfiyesinde sorumluların teşhir edilmesini istedi - Son Dakika
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Vatan Partisi Bilecik'te 131 fonun tasfiyesinde sorumluların teşhir edilmesini istedi

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Vatan Partisi Bilecik\'te 131 fonun tasfiyesinde sorumluların teşhir edilmesini istedi
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Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Feyzi Köse, 131 fonun tasfiyesinde sorumluların teşhir edilmesini ve tüm vurgunculardan hesap sorulmasını istedi. Köse, SPK'nın 131 fonun tasfiyesine karar verdiğini, bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu hatırlattı.

(BİLECİK) - Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Feyzi Köse, "Fon vurgununda ucu kime giderse gitsin tüm vurgunculardan hesap sorulmalı, tüm mal varlıklarına el konulmalı, yurt dışına kaçırdıkları her kuruş geri getirilmeli, isimleri tek tek açıklanıp teşhir edilmelidir" dedi.

Parti üyeleri, fonda manipülasyona konusundaki gelişmelere ilişkin Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Köse, yaptığı açıklamada, "Fon vurgununda ucu kime giderse gitsin tüm vurgunculardan hesap sorulmalı, tüm mal varlıklarına el konulmalı, yurt dışına kaçırdıkları her kuruş geri getirilmeli, isimleri tek tek açıklanıp teşhir edilmelidir" dedi.

Yatırım fonlarının çok sayıda yatırımcıdan toplanan paraların hisse senedi, altın, tahvil ve döviz gibi araçlarda değerlendirilmesiyle oluşturulduğunu belirten Köse, Türkiye'de geçmişte yaşanan banker ve banka krizlerini hatırlattı.

Ekonomik politikaları eleştiren Köse, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi, tarımsal desteklerin azaltılması ve gümrük politikalarının yerli üretime etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdiğini belirten Köse, söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu anımsattı. Türkiye'de binden fazla fon ve beş milyondan fazla yatırımcı olduğunu söyleyen Köse, fonlarla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"ÇÖZÜM ÜRETİM DEVRİMİ"

Çözüm önerilerini de paylaşan Köse, planlı ekonomi, üretim, istihdam ve kaynakların üretime yönlendirilmesi gerektiğini savundu. Köse, "Çözüm önerimiz üretim devrimidir. Planlı ekonomide tasarruf ederek, yatırım yaparak, istihdam yaratarak üreteceğiz ve ürettiğimizi hakça paylaşacağız" diye konuştu.

Kamu kaynaklarının ve tasarrufların üretime aktarılması gerektiğini belirten Köse, İstanbul Borsası yerine emtia borsası kurulmasını ve faize ayrılan kaynakların emek ve üretim odaklı alanlara yönlendirilmesini önerdi.

Köse, fonlara ilişkin iddiaların kapsamlı biçimde soruşturulması, sorumluların tespit edilmesi ve hukuki süreçlerin işletilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası KuruluPolitikaEkonomiBilecikFinansYerelSon Dakika

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