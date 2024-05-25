Vatan Partisi İGDAŞ'ın halka arzına tepki gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Vatan Partisi İGDAŞ'ın halka arzına tepki gösterdi

Vatan Partisi İGDAŞ\'ın halka arzına tepki gösterdi

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İGDAŞ'ı halka arz etme kararına tepki gösterdi. Özkan, özelleştirme ve halka arzın İstanbul halkını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

25.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:46
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Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İBB'nin İGDAŞ'ı halka arz açma kararına tepki göstererek, "İmamoğlu'nun dillerinden düşürmediği 16 milyonun temsilciyiz diye her yerde aktardığı 16 milyonluk İstanbul Halkının ezecek ve piyasanın altında bırakarak geleceğineine terk edeceklerdir" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ'ı 10 milyar dolar değerlemeyle halka arz edecekleri açıklamasına Vatan Partisi tepki gösterdi. Partinin İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Beyoğlu'nda bulunan il başkanlığı binasının toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Halka arz adı altında sözü edilen, özelleştirmedir"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İGDAŞ'ı 10 milyar dolar değerlemeyle halka arz edeceklerini açıkladı. Yapılan hazırlığa göre İBB, İGDAŞ'ta yüzde 90'ın üzerindeki hissesini yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyor. İGDAŞ sonrası İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek de halka arzı konuşulanlar arasında. İGDAŞ'ın halka arzına ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu ise şu ifadeleri kullanmaktadır: 'Halka arz özelleştirme anlamına gelir mi? Tam anlamıyla gelmez. Halka arz mümkün müdür? Mümkündür. Gündemimizde yok mudur? Hayır, vardır.' Bu açıklamalardan ne anlıyoruz? İGDAŞ başta olmak üzere İBB'nin altın yumurtlayan tavuklarının halka arz edilmesi yani özelleştirilmesi gündemlerinde. Halka arz adı altında sözü edilen, özelleştirmedir" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi babanızın çiftliği değildir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Özkan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi babanızın çiftliği değildir. İBB Meclisinde çoğunluğu elde eden CHP'nin ilk hazırlıklarından biri özelleştirme oldu. Her ne kadar yeni hizmetler için kaynak oluşturma amacıyla bu girişimlerde bulunduklarını söyleseler de doğalgazın İstanbul halkına dağıtımını piyasanın insafına terk edecekler. Özelleştirme ve halka arz bu demektir. Piyasanın insafına terk ederek İstanbul Halkını İmamoğlu'nun dillerinden düşürmediği 16 milyonun temsilciyiz diye her yerde aktardığı 16 milyonluk İstanbul Halkının ezecek ve piyasanın altında bırakarak geleceğine terk edeceklerdir" şeklinde konuştu.

"İstanbul halkı yüksek fatura tehlikesiyle karşı karşıya kalacak"

Özelleştirmenin İstanbul halkını etkileyeceğini söyleyen Özkan, "Özelleştirmelerden her zaman büyük hak kayıpları ortaya çıktı. Belediye şirketlerine bağlı çalışan işçiler hak kaybına uğrayacak, İstanbul halkı yüksek fatura tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bunun örneğini elektriğin özleştirilmesinde de gördük. Vatandaşımızın yüksek elektrik faturalarıyla boğuşmasının sebebi elektrik dağıtım şirketlerinin kar amacı gütmesiydi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vatan Partisi İGDAŞ'ın halka arzına tepki gösterdi - Son Dakika

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