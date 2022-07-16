Esenyurt ilçesinde Saadetdere Mahallesi D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan Türk bayrağı düştü. O sırada yoldan geçen Deniz Yumitkan adındaki vatandaş canını tehlikeye atarak araçların arasından karşı şeride geçip yerdeki bayrağa doğru koştu.
Bayrağı yerden aldıktan soran öpen Yumitkan'ın tekrar koşarak araçların arasından uzaklaştığı görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı - Son Dakika