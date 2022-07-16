Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı - Son Dakika
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Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı

16.07.2022 23:13

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir vatandaş, seyir halindeki araçtan düşen Türk bayrağını alabilmek için araçların arasından karşı şeride geçti. Daha sonra bayrağı yerden alan ve alnına koyup öpen kişinin görüntüleri cep telefonu kamerasına tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt ilçesinde Saadetdere Mahallesi D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan Türk bayrağı düştü. O sırada yoldan geçen Deniz Yumitkan adındaki vatandaş canını tehlikeye atarak araçların arasından karşı şeride geçip yerdeki bayrağa doğru koştu.

BAYRAĞI YERDEN ALIP ÖPTÜ

Bayrağı yerden aldıktan soran öpen Yumitkan'ın tekrar koşarak araçların arasından uzaklaştığı görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı - Son Dakika

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