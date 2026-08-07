Vatandaşların tepkisi sayesinde bank gitti yerine otobüs durağı geldi

Eskişehir'de vatandaşların taşlarla oturma alanı oluşturduğu otobüs durağına, yapılan bankın ardından vatandaşın tepkisi sayesinde durak da koyuldu.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent mahallesi 5657. cadde üzerinde bulunan otobüs durağına daha önceden vatandaşlar kendi imkanları ile taşlardan oturma alanları oluşturmuşlardı. Bu durumun haberi yapılması üzerine belediye ekipleri harekete geçmiş ve taşları kaldırıp oturma bankı koymuşlardı. Sosyal medyada bu durumun vatandaşlar tarafından tepki çekmesi üzerine bu defa da bank kaldırılıp yerine gölgelik ve oturma alanı da olan otobüs durağı yerleştirildi.