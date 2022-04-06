Vatandaşlar geleneksel Ramazan akşamını yaşadı - Son Dakika
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Vatandaşlar geleneksel Ramazan akşamını yaşadı

06.04.2022 11:35
Vatandaşlar geleneksel Ramazan akşamını yaşadı

Gölcük Belediyesi, geleneksel Ramazan akşamı eğlencelerini Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda vatandaşlarla buluşturdu.

Gölcük Belediyesi, geleneksel Ramazan akşamı eğlencelerini Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda vatandaşlarla buluşturdu.

Gölcük'te 7'den 70'e herkes, iftar sonrası geleneksel Ramazan eğlencelerinde buluşuyor. Etkinlikler çerçevesinde geleneksel Ramazan akşamları, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'na taşındı. Salonu tamamen dolduran vatandaşlar, Sırf Tiyatro ekibinin sahneledikleri oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı. Kervansaray'da düzenlenen geleneksel Ramazan etkinliklerinde; Meddah Hikayesi, Nasrettin Hoca ile Çocuklar Öğreniyor, Pişekar ve Kavuklu Hamdi orta oyunuyla salondaki çocuklar hem öğrendi hem de geleneksel eğlence atmosferini doyasıya yaşadı. - KOCAELİ

Vatandaşlar geleneksel Ramazan akşamını yaşadı
Vatandaşlar geleneksel Ramazan akşamını yaşadı
Vatandaşlar geleneksel Ramazan akşamını yaşadı

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Gölcük Belediyesi, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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