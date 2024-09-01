Vatandaşlar Kendi İmkânlarıyla Yolu Tamir Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vatandaşlar Kendi İmkânlarıyla Yolu Tamir Etti

Vatandaşlar Kendi İmkânlarıyla Yolu Tamir Etti

Yalova'da bozulan parke yolun belediye tarafından tamir edilmemesi üzerine vatandaşlar kendi imkânlarıyla yolun bir kısmını tamir etti.

01.09.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da defalarca bozulan parke yolun tamir edilmesini isteyen vatandaşlar, belediyeden çözüm bulamayınca taşın altına elini sokarak kendi imkanlarıyla yolu tamir etti.

Süleymanbey Mahallesi, Kıbrıs Sokak'ın İstiklal Caddesi'yle kesiştiği noktada parke yolun bozulması nedeniyle birçok araç altını vurmaya başlayınca vatandaşlar durumu Yalova Belediyesi'ne bildirdi. Uzun süre belediye tarafından parke yol onarılmayınca vatandaşlar, çökme yaşanan yolun bir kısmını sökerek yol seviyesine getirdi. Vatandaşların yola müdahalesiyle araçlar bölgeden artık daha güvenli bir şekilde geçmeye başladı.

Yolun vatandaşlar tarafından onarma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlar belediyenin yolla ilgili duyarsızlığına tepki gösterdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

yalova, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaşlar Kendi İmkânlarıyla Yolu Tamir Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
15:59 CHP lideri Özel: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
16:16 Amedspor maçına “Yeşil“ maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:47 Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık Herkes Aboubakar ve Chamberlain’in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı
15:41 Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:17 Yunanistan’ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
14:49 Giden gidene Leo Dubois Galatasaray’dan ayrıldı Giden gidene! Leo Dubois Galatasaray'dan ayrıldı
14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:33 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak kadrosuna kattı Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 17:21:09. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşlar Kendi İmkânlarıyla Yolu Tamir Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement