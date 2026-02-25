Vatandaşların rögar kapağı imtihanı

Bilecik'teki bir sokakta döşenen kanalizasyon şebekesinde rögar kapağı konulmadığı ortaya çıktı. Yolda devamlı akıntı olmasından şikayet eden çevre sakinleri, başvuru üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerinin sokakta rögar kapağı olmadığını belirlemesi karşısında adeta şok oldular.

Olay; Ertuğrul Gazi Mahallesi Gören Sokak villalar bölgesinde meydana geldi. Villaların alt yolunda yolda devamlı bir su akıntısı olmasından rahatsız olan vatandaşlar durumu belediye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler rögar kanallarında tıkanıklık tespit etti. Ardından tıkanıklığı gidermek isteyen ekipler bölgede rögar kapağı olmadığı fark ettiler. Hemen ellerindeki son teknoloji cihazlarla yer tespiti yapan ekipler kapak koyacakları bölgeleri belirlediler. Ardından o bölgeleri kazmaya başlayan ekipler 3 noktaya rögar kapağı koymak için çalışmalara başladı.

Öte yandan belediye ekiplerinin rögar kapakları bırakılmadan o bölgeyi komple parke taşı ile ördükleri görüldü. - BİLECİK