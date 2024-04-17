Vatandaşların, 'Yerde hareketsiz yatıyor' diye ihbar ettiği kişi ölü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vatandaşların, 'Yerde hareketsiz yatıyor' diye ihbar ettiği kişi ölü çıktı

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar tarafından 'Yerde hareketsiz yatıyor' diye ihbar edilen kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda ölü olduğu tespit edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı ve gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

17.04.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşların, 'Yerde hareketsiz yatıyor' diye ihbar ettiği kişi ölü çıktı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşların, 'Yerde hareketsiz yatıyor' diye ihbar ettiği kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde ölü olduğu ortaya çıktı. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar, Şehit Musa Sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 25 yaşındaki Çelik Ocakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerine gelen cenaze nakil aracıyla 25 yaşındaki gencin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Vatandaşların, \'Yerde hareketsiz yatıyor\' diye ihbar ettiği kişi ölü çıktı
Kaynak: İHA

İnceleme, Kocaeli, Olaylar, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaşların, 'Yerde hareketsiz yatıyor' diye ihbar ettiği kişi ölü çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:38:20. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşların, 'Yerde hareketsiz yatıyor' diye ihbar ettiği kişi ölü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement