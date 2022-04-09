Vefat eden Bandırmalı Gazeteci toprağa verildi - Son Dakika
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Vefat eden Bandırmalı Gazeteci toprağa verildi

09.04.2022 23:12
Vefat eden Bandırmalı Gazeteci toprağa verildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bandırmalı gazeteci Ali Osman Ata (63), sevenlerinin eşliğinde sonsuzluğu uğurlandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bandırmalı gazeteci Ali Osman Ata (63), sevenlerinin eşliğinde sonsuzluğu uğurlandı.

Bandırma'da beyin kanaması şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Gazeteci Ali Osman Ata Bandırma şehir mezarlığında toprağa verildi. Bandırma 17 Eylül Mahallesi Laleli Camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gazeteci Ata, Basın mensupları ve kalabalık topluluk tarafından sonsuzluğa uğurlandı. - BALIKESİR

Vefat eden Bandırmalı Gazeteci toprağa verildi
Vefat eden Bandırmalı Gazeteci toprağa verildi
Vefat eden Bandırmalı Gazeteci toprağa verildi

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vefat eden Bandırmalı Gazeteci toprağa verildi - Son Dakika


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