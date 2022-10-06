Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden Altıner, Paşa Camide düzenlenen askeri törenin ardından Çayırbağ beldesinde toprağa verildi. Gerçekleştirilen cenaze törenine İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümlü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şahit ve gazi aileleri ile Altıner ailesinin sevenleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Çayırbağ, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.