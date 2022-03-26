Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi

26.03.2022 09:36
Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün ilçelerde sürdürdüğü kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimlerinin sonuncusu Gölyaka Atatürk Ortaokulu velilerine verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün ilçelerde sürdürdüğü kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimlerinin sonuncusu Gölyaka Atatürk Ortaokulu velilerine verildi.

Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı şiddet önleme ve izleme merkezinde görevli sosyal çalışmacı Yasemin Yıldız, Gölyaka'da veliler ile bir araya geldi. Atatürk Ortaokulu öğrenci velilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi. - DÜZCE

Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi

YORUMLAR
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Öğrenci servislerine sıkı denetim Öğrenci servislerine sıkı denetim Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı

Gölyaka, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika


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