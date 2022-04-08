Vergi Haftası çerçevesinde ADÜ'de Kariyer Planlaması Konferansı gerçekleşti - Son Dakika
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Vergi Haftası çerçevesinde ADÜ'de Kariyer Planlaması Konferansı gerçekleşti

08.04.2022 17:50
Vergi Haftası çerçevesinde ADÜ'de Kariyer Planlaması Konferansı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 33. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kariyer Planlaması Konferansı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 33. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kariyer Planlaması Konferansı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Gelir İdaresi Grup Müdürü Metin Özdemir ve Mükellef Hizmetleri Müdürü Uğur İnan'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta öğrencilere 'Kariyer Planlaması', 'Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası', 'Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tanıtımı' ve 'e-uygulamalar' konu başlıklarında bilgi verildi. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine faydalı olması amacıyla düzenlenen konferansta, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Gelirler İdaresi Başkanlığı kariyer planları, genç girişimci kazanç istinası ve vergi mevzuatı konuları ele alındı.

Öğrencilerin sorularının yanıtlandığı konferans, ADÜ-GENÇ Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kuzucu tarafından konuşmacılara ADÜ adına teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi. - AYDIN

Vergi Haftası çerçevesinde ADÜ'de Kariyer Planlaması Konferansı gerçekleşti
Vergi Haftası çerçevesinde ADÜ'de Kariyer Planlaması Konferansı gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi, Vergi Haftası, Aydın, Vergi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vergi Haftası çerçevesinde ADÜ'de Kariyer Planlaması Konferansı gerçekleşti - Son Dakika


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