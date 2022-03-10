Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not - Son Dakika
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Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not

10.03.2022 15:44
Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not

ELAZIĞ (İHA) – Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

ELAZIĞ (İHA) – Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdi.

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Veteriner

Fakültesi öğrencileri, sokak hayvanlarının aşılama, kısırlaştırma, küpeleme ve sağlık ihtiyaçlarının en iyi koşullarda karşılandığı Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine gelerek sokak hayvanları hakkında uzman veteriner hekimlerden nasıl tedavi edildiği ve hayvan sahiplenme şartları gibi konular hakkında bilgi aldı.

Memnuniyetlerini aktaran öğrencilerden Esma Bayram, "Ben hayvanların gayet iyi bir ortamda bakıldığını düşünüyorum. Mamaları var, kaldıkları yer yerden ısıtmalı. Çok beğendik. Hayvan sahiplendirme de yapıyorlar. Ben bir köpek sahiplenmek istiyordum. Bu vesile ile barınaktan sahipleneceğim" dedi.

Hayvanlara çok güzel bir ortam sunulduğunu belirten Arya Yıldırım, "Burada sokak hayvanlarının bakımları ve tedavileri iyi yapılıyor. Ortamları çok güzel ve temiz. Hayvanlara çok iyi bakıldığını düşünüyorum. Hayvanlara böyle güzel bir ortam sunabildikleri için yetkililere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı

Elazığ Belediyesinin hayvanlar sunduğu imkanlardan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Furkan Keser, "Hayvanların durumu gayet iyi. Hayvanların ayrı ayrı bölmelerde olması çok güzel annelerini yavrularından ayırmamışlar. Aileler şeklinde gruplandırmışlar. Elazığ Belediyesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" cümlelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Özen ise sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu projesinin çok önemli olduğunu kaydederek, tüm kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının bu sürece katkıda bulunmasının önemine vurgu yaptı. - ELAZIĞ

Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not
Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not
Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not
Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not

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Fırat Üniversitesi, Rehabilitasyon, Veteriner, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine tam not - Son Dakika


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