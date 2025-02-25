Veteriner Sağlık Öğrencilerinden Hayvan Barınağı ve Mezbaha Ziyareti - Son Dakika
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Veteriner Sağlık Öğrencilerinden Hayvan Barınağı ve Mezbaha Ziyareti

Veteriner Sağlık Öğrencilerinden Hayvan Barınağı ve Mezbaha Ziyareti

Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Nazilli'deki hayvan barınağı ve mezbahayı ziyaret etti. Veteriner hekimler, öğrencileri hayvan sağlığı ve çevre koruma konularında bilgilendirdi.

25.02.2025 10:59  Güncelleme: 11:02
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Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı birinci sınıf öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Nazilli Belediyesi'ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı, Biyosidal Ürün Uygulama İstasyonu ve Mezbaha tesislerini ziyaret etti.

Bozdoğan MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tayfun Şahin'in rehberliğinde Nazilli Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinliğe Dr. Öğr. Üyesi Okan Ertosluk, Öğr. Gör. Dr. Sema Midilli, Öğr. Gör. Aydan Başçalışkan ve öğrenciler katıldı.

Veteriner Hekim Orçun Firet, Nazilli genelinde başıboş hayvanların hem halk sağlığı hem de çevre güvenliği açısından kontrol altına alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mezbaha Sorumlusu Veteriner Hekim Osman Dalay ise mezbahada uygulanan hijyen standartları, hayvan refahına yönelik önlemler ve karkas et muayeneleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Nazilli Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Ahmet Şahin ise biyosidal ürün uygulama ile ilgili yönetemler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Şahin, bilinçsiz ilaçlamanın çevre sağlığına ve ekosisteme zarar verebileceğini vurgulayarak, doğru dozaj ve uygun zamanlamayla yapılan ilaçlamaların hem verimi artırdığını hem de doğayı koruduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Veteriner Sağlık Öğrencilerinden Hayvan Barınağı ve Mezbaha Ziyareti - Son Dakika

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