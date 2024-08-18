Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Pilav Gününde Buluştu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları düzenlenen pilav günü etkinliğinde bir araya geldi.

Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları, Mensupları ve Sevenleri Derneği (VİHDER) tarafından, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

Dernek Başkanı Ahmet Korkmaz, mezunların arasındaki birlik ve beraberliği arttırmak, eski öğretmenleri ile bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti. Korkmaz, hayatını kaybeden öğretmen ve mezunlara ise Allah'tan rahmet diledi.

Program, öğrenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan pilav ikramı ile devam etti.

Etkinliğe Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Bahri Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Av. Ali Faik Çamurcu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Arslan, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN