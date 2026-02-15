Vezirköprü'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Vezirköprü'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Vezirköprü\'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
15.02.2026 09:32
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Samsun'un Vezirköprü ilçesi, gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.20.48'de merkez üssü Vezirköprü olan 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Tahtaköprü Mahallesi batısında, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının enlemi 41.11333 N, boylamı ise 34.96083 E olarak açıklandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ilçede hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

