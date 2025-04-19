Vezirköprü\'de 91 Hafızlık İcazet Töreni

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 91 öğrenci için hafızlık icazet merasimi yapıldı.

Vezirköprü Müftülüğü Merkez Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 91 erkek öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi organize edildi. Hafızlar Merkez Erkek Kuran Kursu'ndan programın yapılacağı Köprülü Mehmet Paşa Camii'ne mehter takımı eşliğinde gitti. Burada program İstanbul Eyüp Sultan Cami-i Müezzini Kurra Hafız Hasan Tok ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzini Kurra Hafız İbrahim Çoban'ın gerçekleştirdiği Kur'an tilavetleri ile başladı. Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi ve Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşma yapan Dr. Şaban Kondi, "Şu anda içinde bulunduğumuz cami Kabe'nin bir şubesidir. Camiler birliğimizin sembolüdür. Camiler bütün inananların buluşma merkezidir. Kur'an'ın insanları kardeş yaptığı merkezdir. Bugün bu camide biraya gelmemize vesile olmamızı sağlayan hafız öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Bu genç hafızlar, ümmetin istikbali için umut kaynağıdır"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ise "Kur'an-ı Kerim, Rabb'imizin insanlığa gönderdiği en büyük rahmettir. Onu öğrenmek, yaşamak ve yaşatmak en şerefli görevlerden biridir. Bugün icazet alacak olan 91 evladımız, sadece bir metni ezberlemiş değiller; aynı zamanda bir emaneti yüklenmiş, bir sorumluluğu kabul etmişlerdir. Bu kutsal yolculukta gösterdikleri gayretleri dolayısıyla her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kıymetli hocalarımızın büyük fedakarlıkla yetiştirdiği bu genç hafızlar, ümmetin istikbali için umut kaynağıdır. Onlara destek olan ailelerine, kurs yöneticilerine, öğreticilerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Program, hafız öğrencilerin okudukları kısa surelerden sonra Samsun Dini İhtisas Müdürü Yakup Pulat'ın gerçekleştirdiği duası ile devam etti. Hafız öğrencilere protokol üyeleri tarafından icazet belgeleri ve hediyeleri verilirken, öğrencileri yetiştiren hocalara Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, günü anısına Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi'ye bir hediye takdim etti. - SAMSUN