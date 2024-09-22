Vezirköprü\'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 yılı teması olan 'Paylaşımlı Kurumsal Alanlar' projesi kapsamında, şehir içi araç kullanımının azaltılmasına vurgu yapmak için protokol üyeleri ve tüm katılımcılar özel olarak trafiğe kapatılarak hazırlanan alanda etkinlikler yaptı. Etkinlikte, çeşitli spor dalları sergilenerek, hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN